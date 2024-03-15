Открытие, которое изменит ваше представление о сне: как здоровый сон стал ключом к борьбе с Альцгеймером

Недавние исследования, проведенные в последние годы, добавили надежды в области теории и практики лечения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Был выявлен продуктивный метод профилактики возрастных недугов.
Как сообщает журнал Nature, при решении когнитивных задач, требующих значительного энергопотребления, клетки мозга увеличивают свое потребление питательных веществ. Однако процесс их метаболизма порождает значительные объемы метаболических отходов, которые, в свою очередь, могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Пока не существует достаточно эффективных препаратов от этого недуга. Поэтому врачи и ученые настоятельно рекомендуют обращать внимание на профилактику. Новое исследование выявило простой и доступный метод предотвращения и смягчения симптомов уже начинающейся болезни.
Это оптимальный по времени и глубине здоровый сон, во время которого мозг способен освободиться от накопившихся токсичных белков. При помощи медикаментозного вмешательства в этот процесс можно сократить риск развития нейродегенеративных патологий.
Эксперименты на мышах подтвердили эту гипотезу. Во время сна отдельные нервные клетки мозга проявляли ритмичные волны, которые способствовали перемещению мозговой жидкости через плотные ткани органа и очищению его от токсичных белков и метаболических отходов.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.