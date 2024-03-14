Большой поворот: почему американские космические силы разрабатывают компактный GPS-спутник

SpaceNews: В США планируют создать уменьшенные спутники GPS

Американские космические силы выразили желание разработать компактный спутник GPS, который был бы более легким в производстве.

Фото: Varda Space

Пока официально не было запущено никаких программ по созданию таких спутников. Даже проект GPS IIIF остается без изменений на данный момент, как уточняет издание.

Представители американского военного ведомства заявили, что в настоящее время не существует официального продолжения программы GPS IIIF.

Однако, поступили сообщения о том, что компания, работающая над GPS IIIF, рассматривает новый запрос от американских космических сил как дополнение к текущей программе.