Большой поворот: почему американские космические силы разрабатывают компактный GPS-спутник

Американские космические силы выразили желание разработать компактный спутник GPS, который был бы более легким в производстве.
Пока официально не было запущено никаких программ по созданию таких спутников. Даже проект GPS IIIF остается без изменений на данный момент, как уточняет издание.
Представители американского военного ведомства заявили, что в настоящее время не существует официального продолжения программы GPS IIIF.
Однако, поступили сообщения о том, что компания, работающая над GPS IIIF, рассматривает новый запрос от американских космических сил как дополнение к текущей программе.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.