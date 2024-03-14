Катастрофа в морях: кораллы Большого Барьерного рифа массово обесцвечиваются из-за изменения климата

Глобальное потепление вызывает обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное австралийскими учеными, выявило массовое обесцвечивание кораллов в Большом Барьерном рифе.

Фото: Wikipedia by G. Lamar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По мнению экспертов из Австралийского института морских наук, изменения в биологическом составе рифа вызваны последствиями глобального потепления. Они отмечают, что повышение температуры океана привело к изменению кислотности воды, что отразилось на здоровье кораллов, как сообщается в публикации The Guardian.

Первые признаки обесцвечивания кораллов были замечены океанологами еще в 1998 году, а затем этот процесс повторялся в 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах. Особенно значительные изменения отмечены в южной части рифа, где некоторые кораллы достигают возраста сотен лет.

Ученые предупреждают, что дальнейшие изменения климата могут привести к необратимым последствиям для местной экосистемы.

"Это разрушительно. Вода была слишком теплой. Хотя остров Херон несколько раз удавалось избежать обесцвечивания, в этом году процесс был особенно сильным", — отмечает руководитель проекта Coral Watch Диана Кляйн.