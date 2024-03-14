Роскосмос и Китай объединяют усилия: атомная электростанция на Луне станет реальностью

Россия и Китай планируют развернуть атомную электростанцию на Луне

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Российское космическое агентство "Роскосмос" подтвердило свои планы совместно с Китаем строить атомную электростанцию на поверхности Луны, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы агентства, Юрия Борисова.

Фото: commons.wikimedia.org by Флойд Дэвидсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот амбициозный проект вызывает много вопросов, однако, по словам Борисова, он вполне реализуем и оправдан. Необходимость в таком решении объясняется тем, что солнечные панели, несмотря на свою эффективность, не способны обеспечить достаточное количество энергии для будущих лунных колоний.

В свою очередь, использование атомной энергии может обеспечить устойчивое энергоснабжение на спутнике Земли.

Основной упор в проекте делается на автоматизацию процесса строительства и эксплуатации электростанции на Луне без присутствия человека. Это предполагает разработку специальных технологий для обеспечения безопасности и эффективности процесса.

Кроме того, Борисов обнародовал планы по созданию грузового космического корабля с ядерной энергетической установкой. Проект находится на стадии активной разработки, и большая часть технических проблем уже решена. Тем не менее, еще требуется найти оптимальное решение для охлаждения ядерного реактора.

Планируется создание космического "буксира", который сможет перевозить крупные грузы между орбитами, очищать космическое пространство от мусора и решать другие задачи, связанные с космической логистикой и научными исследованиями.

Эти шаги открывают новые возможности для исследования космоса и демонстрируют потенциал дальнейшего исследования Луны и других космических объектов.