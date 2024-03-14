Исследование, проведенное учеными из США, выявило значимость физического контакта для женщин, как сообщает "Центральная Служба Новостей".
Долгосрочные научные изыскания в Соединенных Штатах показали, что женщины всех возрастов и социальных статусов испытывают удовлетворение от физического прикосновения, такого как объятия или даже простое касание.
Эти выводы основаны на данных, полученных в ходе обширного исследования, в котором приняли участие тысячи женщин в возрастном диапазоне от 18 до 70 лет, многие из которых находились в долгосрочных отношениях на момент исследования.
Ученые считают, что физический контакт является формой невербального общения и может выражать поддержку и сочувствие даже эффективнее, чем слова.
Нейробиологическая составляющая исследования подтвердила, что касания активируют С-тактильную систему, которая играет важную роль в формировании привязанностей.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.