Научное открытие: физический контакт — ключ к счастью для женщин

Ученые выяснили, что физический контакт играет важную роль в отношениях

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из США, выявило значимость физического контакта для женщин, как сообщает "Центральная Служба Новостей".

Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Долгосрочные научные изыскания в Соединенных Штатах показали, что женщины всех возрастов и социальных статусов испытывают удовлетворение от физического прикосновения, такого как объятия или даже простое касание.

Эти выводы основаны на данных, полученных в ходе обширного исследования, в котором приняли участие тысячи женщин в возрастном диапазоне от 18 до 70 лет, многие из которых находились в долгосрочных отношениях на момент исследования.

Ученые считают, что физический контакт является формой невербального общения и может выражать поддержку и сочувствие даже эффективнее, чем слова.

Нейробиологическая составляющая исследования подтвердила, что касания активируют С-тактильную систему, которая играет важную роль в формировании привязанностей.