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Горячие споры среди астрономов: насколько жизнеспособна экзопланета TOI-270 d

Астрономы изучают планету TOI-270 d, полностью покрытую океаном

1:38
Наука

Новые наблюдения, полученные благодаря космическому телескопу NASA Джеймса Уэбба (JWST), раскрывают возможности изучения миров за пределами нашей солнечной системы. Ученые обращают свое внимание на далекую экзопланету TOI-270 d, удаленную от Земли на приблизительное расстояние в 70 световых лет и в два раза превосходящую по размерам нашу планету.

Астрономы изучают планету TOI-270 d, полностью покрытую океаном
Фото: pixabay.com by DasWortgewand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта планета привлекает внимание астрономов своей потенциальной способностью к обитаемости. Наблюдения JWST обнаружили присутствие в атмосфере планеты водяного пара, метана и углекислого газа, что указывает на возможное наличие океана на ее поверхности.

Ученые из Университета Кембриджа отмечают, что температура океана на этой планете, вероятно, превышает 100 градусов Цельсия. Тем не менее, высокое атмосферное давление может смягчить этот фактор, делая океан пригодным для жизни, хотя конкретные условия жизни на планете требуют дальнейшего изучения.

Интерпретация этих данных вызывает дискуссии среди астрономов. Группа исследователей из Университета Монреаля провела дополнительные наблюдения и считает, что планета слишком нагрета для наличия жидкой воды, а ее поверхность, скорее всего, состоит из камня, покрытого плотной атмосферой водорода и водяного пара.

Тем не менее, эти наблюдения Джеймса Уэбба свидетельствуют о захватывающих перспективах для нашего понимания планет вне нашей солнечной системы. Исследователи могут использовать детальные анализы атмосфер экзопланет для оценки условий на их поверхности и вероятности наличия жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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