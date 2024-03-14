Революционное открытие: как ученые могут узнать, не спал ли кто-то 24 часа с точностью 99,2%

Ученые из Университета Бирмингема и Университета Монаша представили новое исследование о крови, которое точно определяет, если человек не спал в течение 24 часов. Этот прогресс имеет важное значение для безопасности, поскольку лишение сна увеличивает вероятность серьезных травм или даже смерти в критических ситуациях.
Опубликованное в Science Advances исследование использует комбинацию биомаркеров, выявленных в крови здоровых добровольцев, чтобы точно определить, когда человек оставался бодрствующим более 24 часов. Этот биомаркер с точностью 99,2% определяет, проводили ли люди последние 24 часа без сна, при условии учета их нормального состояния после отдыха.
Это открытие имеет значительное значение для безопасности, учитывая, что около 20% аварий на дорогах происходят из-за недостатка сна. Исследователи надеются, что этот анализ крови поможет в будущем выявлять водителей, лишенных сна, что может существенно снизить количество аварий.
Кроме того, биомаркер может быть применен и в других областях, где недостаток сна может привести к катастрофическим последствиям, таким как рабочие места с повышенными требованиями к безопасности.
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