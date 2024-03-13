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Нанопластик убивает: как микрочастицы пластика угрожают вашему здоровью

Исследователи рассказали о связи между нанопластиком и инфарктами

1:08
Наука

Обнаружение микропластика в артериях и сосудах может увеличить риск инфарктов и инсультов.

Исследователи рассказали о связи между нанопластиком и инфарктами
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Исследование, проведенное в Университетском центре Кливленда, привело к тревожному выводу о воздействии нанопластика на человеческий организм. Обнаружено, что наличие наночастиц пластика, скапливающихся на стенках сосудов, может серьезно нарушить нормальный кровоток и создать серьезные проблемы для здоровья.

Особую опасность представляют токсины, содержащиеся в этих частицах, проникающих в артерии и повышающих риск сердечного приступа или инсульта. В ходе исследования ученые обнаружили крошечные частицы микропластика в атеросклеротических бляшках, удаленных из сонных артерий более 200 пациентов.

Эти частицы могут попадать в организм человека разными путями, включая через пищу и воду. Особенно опасны токсины, содержащиеся в пластике, которые могут способствовать развитию атеросклероза. Это открытие имеет важное значение для осознания последствий загрязнения окружающей среды пластиком и требует немедленных действий на глобальном уровне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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