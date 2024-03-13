Подумайте дважды перед тем, как съесть это: что скрывается за тем, что вы едите и как это связано с ревматоидным артритом

Эксперты рассказали, какие продукты повышают риск развития ревматоидного артрита

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ревматоидный артрит не только угрожает суставам, но и оказывает негативное воздействие на многие внутренние органы, сообщает издание Journal of Clinical Investigation. Джеймс Ричардсон, автор последнего исследования, предупреждает, что потребление продуктов, содержащих высокий уровень аминокислоты триптофан, может увеличить риск развития ревматоидного артрита.

Профессор объясняет механизм этого воздействия. Триптофан, который не синтезируется организмом человека, присутствует в мясе, рыбе, молочных продуктах и некоторых орехах. Исследование показало, что кишечные бактерии могут превращать эту аминокислоту в индол, который, в свою очередь, стимулирует воспаление, включая развитие ревматоидного артрита.

Эксперименты на мышах показали, что под воздействием индола их иммунная система начинает производить агрессивные Т-клетки, которые нападают на суставные ткани. Борьбу с этим может помочь использование препаратов, блокирующих образование индола.

Другим подходом является ограничение потребления триптофана в пище и переход на рацион, основанный на растительной и других полезных продуктах. Один из оптимальных вариантов - соблюдение средиземноморской диеты.