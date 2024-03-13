Ученые заявили, что самый популярный в России продукт может вызывать рак

Исследование, проведенное испанскими и американскими учеными, выявило, что жирные кислоты, включая пальмитиновую кислоту, присутствующую в пальмовом масле и некоторых других растительных маслах, могут влиять на геном раковых клеток.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Ученые отмечают, что жирные кислоты играют важную роль в формировании клеточных оболочек и других структурных компонентов клеток, включая раковые клетки. Уже при диагностике злокачественных опухолей некоторые жирные кислоты могут способствовать быстрому распространению метастаз.
Эксперименты, проведенные учеными из института науки и техники в Барселоне совместно с коллегами из испанских и американских университетов, показали, что пальмитиновая кислота не влияет на формирование опухолей, но может способствовать развитию метастазов рака в полости рта и на коже мышей.
Однако олеиновая и линолевая кислоты, содержащиеся в оливковом и льняном масле соответственно, не оказали подобного влияния. Более того, после исключения пальмового масла из рациона раковых клеток метастазы все равно продолжали образовываться.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.