Ученые заявили, что самый популярный в России продукт может вызывать рак

Исследование, проведенное испанскими и американскими учеными, выявило, что жирные кислоты, включая пальмитиновую кислоту, присутствующую в пальмовом масле и некоторых других растительных маслах, могут влиять на геном раковых клеток.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.