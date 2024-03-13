Ученые заявили, что самый популярный в России продукт может вызывать рак

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Как жирные кислоты влияют на распространение раковых клеток

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное испанскими и американскими учеными, выявило, что жирные кислоты, включая пальмитиновую кислоту, присутствующую в пальмовом масле и некоторых других растительных маслах, могут влиять на геном раковых клеток.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Ученые отмечают, что жирные кислоты играют важную роль в формировании клеточных оболочек и других структурных компонентов клеток, включая раковые клетки. Уже при диагностике злокачественных опухолей некоторые жирные кислоты могут способствовать быстрому распространению метастаз.

Эксперименты, проведенные учеными из института науки и техники в Барселоне совместно с коллегами из испанских и американских университетов, показали, что пальмитиновая кислота не влияет на формирование опухолей, но может способствовать развитию метастазов рака в полости рта и на коже мышей.

Однако олеиновая и линолевая кислоты, содержащиеся в оливковом и льняном масле соответственно, не оказали подобного влияния. Более того, после исключения пальмового масла из рациона раковых клеток метастазы все равно продолжали образовываться.