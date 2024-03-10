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От него не скроешься в толпе: в США создали дрон на основе искусственного интеллекта, который может распознавать лица людей и преследовать их

Live Science: в США инженеры создали дрон, способный преследовать людей

1:10
Наука

Инженер-энтузиаст из Сан-Франциско Луис Венус вместе с коллегой-программистом Робертом Лукошко разработали за несколько часов воздушный дрон с искусственным интеллектом, способный опознавать лица людей и преследовать их.

Live Science: в США инженеры создали дрон, способный преследовать людей
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За $115 они приобрели обычный дрон с камерой и модифицировали его, чтобы он мог преследовать людей. Используя технологию искусственного интеллекта, они обучили устройство распознавать лица и, обнаружив целевого человека, направляться к нему с высокой скоростью, сообщает Live Science.

Венус и Лукошко заявили, что их целью было создание развлекательного устройства. Они использовали встроенную камеру дрона, чтобы он мог найти нужного человека даже в плотном толпе на расстоянии до 10 метров.

Венус отметил, что его вдохновила забавная идея игры в догонялки с использованием дрона. Однако он также признался, что легкость, с которой им удалось реализовать этот проект, вызвала у него беспокойство. Он предупредил о возможности злоупотребления подобной технологией, подчеркнув, что любой человек мог бы использовать дешевые дроны с небольшими взрывными устройствами для нанесения вреда.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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