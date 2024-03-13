Смертельная формула: как метаболический синдром и ВПЧ ставят крест на жизни женщин

PLOS One: названы два фактора, втрое увеличивающие риск летального исхода у женщин

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование выявило два ключевых фактора риска, которые серьезно увеличивают вероятность смертельного исхода у женщин.

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Согласно публикации в журнале PLOS One, женщины, которые заражены высокорисковыми штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ) и одновременно страдают от метаболического синдрома, имеют почти втрое больший риск летального исхода по сравнению с женщинами без этих диагнозов.

Исследование включало данные о 3274 женщинах. У тех, кто имел и ВПЧ высокого риска, и метаболический синдром, риск смертности был в 2,6 раза выше. Метаболический синдром характеризуется набором симптомов, включая набор веса, предрасположенность к диабету, нарушения пищеварительного тракта и обмена веществ.

Ученые обнаружили, что метаболический синдром увеличивает вероятность заражения опасными штаммами ВПЧ. Предполагается, что это связано с ослаблением иммунитета и хроническим воспалением, однако точные механизмы пока не выяснены.

Вакцинация помогает предотвратить развитие рака шейки матки от опасных штаммов ВПЧ. Также важны регулярные обследования для своевременного выявления проблем и снижения рисков.