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Смертельная формула: как метаболический синдром и ВПЧ ставят крест на жизни женщин

PLOS One: названы два фактора, втрое увеличивающие риск летального исхода у женщин

1:14
Наука

Недавнее исследование выявило два ключевых фактора риска, которые серьезно увеличивают вероятность смертельного исхода у женщин.

PLOS One: названы два фактора, втрое увеличивающие риск летального исхода у женщин
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно публикации в журнале PLOS One, женщины, которые заражены высокорисковыми штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ) и одновременно страдают от метаболического синдрома, имеют почти втрое больший риск летального исхода по сравнению с женщинами без этих диагнозов.

Исследование включало данные о 3274 женщинах. У тех, кто имел и ВПЧ высокого риска, и метаболический синдром, риск смертности был в 2,6 раза выше. Метаболический синдром характеризуется набором симптомов, включая набор веса, предрасположенность к диабету, нарушения пищеварительного тракта и обмена веществ.

Ученые обнаружили, что метаболический синдром увеличивает вероятность заражения опасными штаммами ВПЧ. Предполагается, что это связано с ослаблением иммунитета и хроническим воспалением, однако точные механизмы пока не выяснены.

Вакцинация помогает предотвратить развитие рака шейки матки от опасных штаммов ВПЧ. Также важны регулярные обследования для своевременного выявления проблем и снижения рисков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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