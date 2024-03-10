Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря

Российские ученые впервые полностью исследуют акваторию Азовского моря

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Южного научного центра Российской академии наук весной 2024 года запланировали провести первое всестороннее исследование Азовского моря, которое стало внутренним водоемом России.

Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko is licensed under CC BY 3.0

Ведущий научный сотрудник центра доктор биологических наук Олег Степаньян подчеркнул, что данный проект становится возможным благодаря изменению статуса моря и отсутствию ограничений на исследования, как это было ранее.

Основное внимание ученых будет сосредоточено на изучении уровня осолонения моря, которое уже превышает стандартные показатели и приближается к уровню Черного моря. Это оказывает негативное воздействие на местные экосистемы, включая изменения в составе видов рыб. Солнечный окунь, нехарактерный для Азовского моря, стал угрозой для местных видов рыб, сообщает ТАСС.

Ученые также обратят внимание на распространение медуз на побережье моря в курортный сезон и выработают предложения по стабилизации ситуации. Планируется провести восемь экспедиций в Азовском и Черном море, каждая из которых будет длиться 10 суток. Это позволит получить полную картину состояния акватории Азовского моря. Исследования завершатся в декабре 2024 года.

Цель исследования заключается в создании обновленного "портрета" Азовского моря, понимании его текущего состояния и разработке мер по его сохранению и развитию в контексте туристического кластера.