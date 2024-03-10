Перешли от экспериментов над грызунами к исследованиям на рыбах: в Челябинске ученые предложили новый метод разработки лекарств от психических заболеваний

В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) начала свою работу лаборатория, посвященная созданию лекарств, способных корректировать трудно поддающиеся лечению психические заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Доктор биологических наук Мария Комелькова объявила о запуске исследований на рыбах, используя фармакотерапевтическую группу антидепрессантов SERT. Этот подход представляет собой новаторский переход от традиционных экспериментов на грызунах к использованию рыб как модельных организмов.

Исследования направлены на поиск новых перспективных препаратов, способных эффективно воздействовать на психические расстройства, с которыми трудно бороться существующими методами. Лаборатория оборудована передовым оборудованием и системами контроля, обеспечивающими высокую точность и надежность проводимых экспериментов.

Особое внимание уделяется уровню заботы о рыбах: в аквариумах используется профессиональная система очистки воды, а также набор датчиков, обеспечивающих постоянное мониторинг параметров среды обитания. Благодаря этому можно получить надежные и точные результаты исследований, избегая эмпирических подходов, сообщает ТАСС.

ЮУрГУ активно участвует в междисциплинарных проектах, связанных с различными областями науки, включая цифровую индустрию, материаловедение и экологию. Кроме того, университет является региональным проектным офисом Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций региона по нацпроекту "Наука и университеты".