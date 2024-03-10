Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России закончилась оптика для Lada Granta
Украинский пленный Гуприн: Рота ВС Украины с осени прошлого года лишилась 90% личного состава
Подборка тенелюбивых цветов
Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми
Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?
Стилист объяснил, как защитить волосы от выгорания и пересушивания
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Разработчики Helldivers 2 дали ответ на критику основного оружия
Перешли от экспериментов над грызунами к исследованиям на рыбах: в Челябинске ученые предложили новый метод разработки лекарств от психических заболеваний

В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах

1:42
Наука

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) начала свою работу лаборатория, посвященная созданию лекарств, способных корректировать трудно поддающиеся лечению психические заболевания.

В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Доктор биологических наук Мария Комелькова объявила о запуске исследований на рыбах, используя фармакотерапевтическую группу антидепрессантов SERT. Этот подход представляет собой новаторский переход от традиционных экспериментов на грызунах к использованию рыб как модельных организмов.

Исследования направлены на поиск новых перспективных препаратов, способных эффективно воздействовать на психические расстройства, с которыми трудно бороться существующими методами. Лаборатория оборудована передовым оборудованием и системами контроля, обеспечивающими высокую точность и надежность проводимых экспериментов.

Особое внимание уделяется уровню заботы о рыбах: в аквариумах используется профессиональная система очистки воды, а также набор датчиков, обеспечивающих постоянное мониторинг параметров среды обитания. Благодаря этому можно получить надежные и точные результаты исследований, избегая эмпирических подходов, сообщает ТАСС.

ЮУрГУ активно участвует в междисциплинарных проектах, связанных с различными областями науки, включая цифровую индустрию, материаловедение и экологию. Кроме того, университет является региональным проектным офисом Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций региона по нацпроекту "Наука и университеты".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Посёлок Тоненькое освобождён армией РФ, ВСУ признали потерю ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Последние материалы
В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах
Подборка тенелюбивых цветов
Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми
Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?
Стилист объяснил, как защитить волосы от выгорания и пересушивания
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Разработчики Helldivers 2 дали ответ на критику основного оружия
Как относятся к кошкам по всему миру
Lidovky: западные инструкторы на Украине являются легитимной целью для РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников