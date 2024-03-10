Настоящим царем зверей оказался не лев: ученые обнаружили животное, чьи звуки вызывают самый большой страх у млекопитающих саванны

Current Biology: млекопитающие саванны боятся звуков человека больше львиных

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное экологами из Западного университета (Канада), проливает свет на реакцию страха млекопитающих саванны на присутствие человека по сравнению с такими хищниками, как львы.

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Несмотря на то, что львы считаются самым крупным наземным хищником, охотящимся группами, исследование показало, что более 95 % наблюдаемых видов проявляют повышенный страх в ответ на человеческие вокальные сигналы.

Проведя обширные записи в Большом национальном парке Крюгера в Южной Африке, исследователи обнаружили, что млекопитающие, включая носорогов, слонов, жирафов и других животных, в два раза чаще покидали водоемы, услышав человеческие разговоры, чем звуки львов. Этот повсеместный страх перед человеком, глубоко укоренившийся в сообществе млекопитающих, создает серьезные проблемы для усилий по сохранению природы, сообщает Current Biology.

Несмотря на мрачные последствия для видов, обитающих в саванне, исследование дает проблеск надежды для стратегий сохранения. Используя знания о страхе млекопитающих перед человеком, биологи, занимающиеся охраной природы, намерены разработать меры по защите исчезающих видов, например, использовать разговоры людей для сдерживания браконьерства.