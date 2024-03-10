Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса
Autoblog: автомобиль Rivian R2 2026 навяжет конкуренцию Tesla Model Y
Сорт баклажанов "Алексеевский"
Как себя ведет разъяренная кошка
LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио
CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9
Сциадопитис — красивейшая зонтичная сосна для оформления участка
Nature: на Украине обнаружено доказательство существования Homo erectus в северных широтах
Зачем кошки мнут нас лапами
Вероятность удара молнии в 15 раз выше: ученые обнаружили новую опасность выхода корабля в открытое море

AGU: корабли не только притягивают, но и инициируют образование молний

1:23
Наука

Исследование, проведенное американским ученым М. Петерсоном, пролило свет на интересный аспект метеорологии и безопасности судоходства.

AGU: корабли не только притягивают, но и инициируют образование молний
Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования было обнаружено, что корабли могут не только привлекать молнии, но и возможно, вызывать их. Это объясняется тем, что корабли, будучи высокими металлическими объектами на поверхности воды, усиливают электрическое поле вокруг себя, что делает их более подверженными ударам молний.

Анализ данных показал, что молнии возникают вблизи кораблей значительно чаще, чем на расстоянии. Например, в радиусе 2 км от корабля они появляются в 15 раз чаще, чем на расстоянии в 25 км. Эти выводы говорят о том, что корабли могут привлекать молнии к себе и, возможно, даже инициировать их образование, сообщает AGU.

Исследование также уделило внимание территориям с наибольшей вероятностью ударов молний по судам. Оказалось, что в течение трех лет наибольшее количество ударов приходилось на суда, находящиеся в Бенгальском и Мексиканском заливах, а также в Южно-Китайском море, особенно во время штормов.

Важно отметить, что результаты исследования не исключают возможное влияние выбросов аэрозолей от судов на образование молний, однако конкретные механизмы этого воздействия остаются неясными.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
Последние материалы
Как себя ведет разъяренная кошка
LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио
CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9
Сциадопитис — красивейшая зонтичная сосна для оформления участка
Nature: на Украине обнаружено доказательство существования Homo erectus в северных широтах
Зачем кошки мнут нас лапами
Как правильно вести себя российским туристам в строгий месяц Рамадан: советы местных жителей
Топ-5 интересных фильмов и сериалов о женщинах-врачах
Россия и Азербайджан достигли соглашения о принятии мер для увеличения потока туристов между странами
Во Франции мужчина обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников