Вероятность удара молнии в 15 раз выше: ученые обнаружили новую опасность выхода корабля в открытое море

AGU: корабли не только притягивают, но и инициируют образование молний

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное американским ученым М. Петерсоном, пролило свет на интересный аспект метеорологии и безопасности судоходства.

Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования было обнаружено, что корабли могут не только привлекать молнии, но и возможно, вызывать их. Это объясняется тем, что корабли, будучи высокими металлическими объектами на поверхности воды, усиливают электрическое поле вокруг себя, что делает их более подверженными ударам молний.

Анализ данных показал, что молнии возникают вблизи кораблей значительно чаще, чем на расстоянии. Например, в радиусе 2 км от корабля они появляются в 15 раз чаще, чем на расстоянии в 25 км. Эти выводы говорят о том, что корабли могут привлекать молнии к себе и, возможно, даже инициировать их образование, сообщает AGU.

Исследование также уделило внимание территориям с наибольшей вероятностью ударов молний по судам. Оказалось, что в течение трех лет наибольшее количество ударов приходилось на суда, находящиеся в Бенгальском и Мексиканском заливах, а также в Южно-Китайском море, особенно во время штормов.

Важно отметить, что результаты исследования не исключают возможное влияние выбросов аэрозолей от судов на образование молний, однако конкретные механизмы этого воздействия остаются неясными.