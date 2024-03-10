Жили на этих землях 1,4 млн лет назад: находка археологов на Украине меняет наше представление о миграции Homo erectus

Nature: на Украине обнаружено доказательство существования Homo erectus в северных широтах

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Королёвский карьер на Украине стал ключевым местом в изучении эволюции человека, где каменные орудия, датируемые периодом Homo erectus, опровергают устоявшиеся представления о миграции.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Под руководством археолога Энди Херриса из Университета Ла Тробе исследователи заново оценивают историю обитания человека в Европе, обнаруживая более сложную историю, чем считалось ранее.

На археологическом участке Королево, расположенном на глубине 14 метров, обнаружены тысячи артефактов древнего ремесла. Несмотря на отсутствие биологических останков, инновационные методы датировки позволили понять возраст этих орудий труда. Датирование захоронений с помощью космогенных нуклидов — метод, объединяющий ядерную физику и геофизику, — позволил установить возраст в 1,42 миллиона лет, сообщает Nature.

Традиционно считалось, что Homo erectus не мог процветать в более холодных северных широтах без развитых технологий. Однако находка каменных орудий свидетельствует об обратном, указывая на их присутствие дальше на север, чем это было зафиксировано ранее. Это ставит под сомнение существующие теории об адаптации и стратегиях выживания раннего человека.

Это исследование заполняет пробелы в нашем понимании миграции человека. Оно позволяет предположить, что Homo erectus появился в Европе 1,4 миллиона лет назад, мигрировав через Азию около 1,8 миллиона лет назад.