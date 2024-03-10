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Обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой и скрывал это два года: во Франции мужчина сменил профессию после удивительной находки

Во Франции мужчина обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой

1:06
Наука

В 25 летний мужчина, проживающий в коммуне Монтулье во Франции, во время прогулки со своей собакой случайно наткнулся на останки титанозавра, предположительно жившего около 70 миллионов лет назад.

Во Франции мужчина обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой
Фото: Openverse by Dan Lundberg is licensed under CC BY-SA 2.0

Обнаружив крупные кости у края пропасти, он обратился за помощью к специалистам из соседнего города Крюзи. Эксперты установили, что под землей присутствуют и другие останки этого древнего ящера, сообщает Gismeteo.

По оценкам исследователей, длина найденного титанозавра составляла около 9 метров, а сохранность костей составила примерно 70 процентов. Чтобы избежать возможного вандализма и разрушений, мужчина вместе с экспертами решил сохранить находку в тайне в течение двух лет.

СМИ отмечают, что после обнаружения титанозавра мужчина столь увлекся изучением древних ящеров, что принял решение изменить свою профессиональную сферу. Он покинул работу в энергетическом секторе и намеревается поступить на магистерскую программу по палеонтологии, чтобы глубже погрузиться в изучение древних организмов и их мира.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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