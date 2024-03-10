Обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой и скрывал это два года: во Франции мужчина сменил профессию после удивительной находки

Во Франции мужчина обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В 25 летний мужчина, проживающий в коммуне Монтулье во Франции, во время прогулки со своей собакой случайно наткнулся на останки титанозавра, предположительно жившего около 70 миллионов лет назад.

Фото: Openverse by Dan Lundberg is licensed under CC BY-SA 2.0

Обнаружив крупные кости у края пропасти, он обратился за помощью к специалистам из соседнего города Крюзи. Эксперты установили, что под землей присутствуют и другие останки этого древнего ящера, сообщает Gismeteo.

По оценкам исследователей, длина найденного титанозавра составляла около 9 метров, а сохранность костей составила примерно 70 процентов. Чтобы избежать возможного вандализма и разрушений, мужчина вместе с экспертами решил сохранить находку в тайне в течение двух лет.

СМИ отмечают, что после обнаружения титанозавра мужчина столь увлекся изучением древних ящеров, что принял решение изменить свою профессиональную сферу. Он покинул работу в энергетическом секторе и намеревается поступить на магистерскую программу по палеонтологии, чтобы глубже погрузиться в изучение древних организмов и их мира.