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Гробница содержала останки от 8 до 32 человек: археологи обнаружили доказательства загробной традиции древнего народа Кокле в Панаме

Science Alert: раскопки гробницы в Панаме указывают на традиции совместного захоронения у народа Кокле

1:51
Наука

В древней культуре Кокле в Панаме, где жизнь продолжалась с 200 г. до н. э. по 1550 г. н. э., концепция загробной жизни была тесно переплетена с земным миром.

Science Alert: раскопки гробницы в Панаме указывают на традиции совместного захоронения у народа Кокле
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Вопреки представлениям о вечном одиночестве, элитные люди были уверены, что даже в смерти им обеспечено дружеское общение. Примером такой культурной практики может служить обнаружение в 2011 году в археологическом парке Эль-Каньо гробницы, позволяющей взглянуть на верования и ритуалы народа кокле.

Гробница, первоначально обнаруженная в 2011 году, содержала останки до 31 человека, не считая "главного усопшего". Эти находки свидетельствуют о сложной погребальной традиции, когда умершего укладывали на покой вместе с близкими людьми и сопровождающими. Более того, расположение тела элитного человека, помещенного лицом вниз над женским телом, указывает на общую традицию погребения в этой культуре, возможно, символизирующую доминирование или защиту в загробной жизни, сообщает Science Alert.

Богатство гробницы еще больше подчеркивает значение, которое придавалось умершему человеку. Среди найденных артефактов — груды золотых украшений и предметов роскоши, вероятно, имевших духовное или церемониальное значение. Среди них были золотые пояса, браслеты, серьги, ожерелья и даже костяные флейты, иллюстрирующие богатство и власть покойного.

Продолжающиеся раскопки в археологическом парке Эль-Каньо позволяют узнать больше о культуре Кокле и их погребальной практике. Однако точное число погребенных в гробнице остается неопределенным — от 8 до 32 человек, пока не будет проведен генетический анализ, чтобы сопоставить кости с конкретными людьми.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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