Глобальное потепление наступает на пятки человечеству: научное сообщество не смогло достичь консенсуса относительно новых мер контроля климата

The Conversation: ученые не пришли к единому мнению о новый мерах борьбы с глобальным потеплением

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На недавней сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде обсуждалась резолюция, посвященная модификации солнечного излучения.

Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Этот подход, направленный на смягчение последствий изменения климата путем отражения солнечного света, считается спорным из-за потенциальных рисков и неопределенности. Сторонники утверждают, что такие технологии могут помочь ограничить последствия изменения климата, в то время как критики опасаются, что они могут еще больше дестабилизировать и без того уязвимую климатическую систему.

Солнечная геоинженерия включает в себя различные методы, каждый из которых имеет свой собственный набор рисков и потенциальных последствий. Например, концепция инжекции стратосферного аэрозоля предполагает рассеивание миллионов тонн аэрозолей в стратосфере для отражения солнечного света и охлаждения поверхности Земли. Однако это может привести к непредсказуемым изменениям климата и погодных условий и потере биоразнообразия.

Другой подход, известный как морское осветление облаков, направлен на повышение отражательной способности низколежащих облаков путем распыления в воздухе микроскопических капель морской воды. Масштабирование таких усилий может повлечь за собой значительные экологические риски, в том числе изменение характера осадков, повышение солености воды и нанесение вреда морской жизни и экосистемам, сообщает The Conversation.

Аналогичным образом, в рамках проекта "Арктический лед" предлагается покрывать морской лед стеклянными сферами, чтобы повысить его отражательную способность и предотвратить дальнейшую потерю льда. Однако испытания показали, что при определенных условиях эти сферы могут ускорить потерю льда.

В ответ на эти опасения раздаются призывы к заключению международных соглашений, запрещающих использование технологий солнечной геоинженерии. Ученые считают, что необходимо сосредоточиться на устранении коренных причин изменения климата и внедрении устойчивых решений, а не заниматься потенциально вредными отвлекающими мероприятиями.