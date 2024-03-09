Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сканер подземелий Ludus Mortis вышел в Steam
Откуда взялись маленькие собаки
Саудовская Аравия направила свои усилия на привлечение туристов из Российской Федерации
Почему желтеет рассада томатов
Автоэксперт Сажин: автошколы теперь должны получать заключение ГИБДД для работы
Сегодня состоится 96-я церемония вручения премии "Оскар"
На следующей неделе выйдет новый патч для Diablo 4
Длинноногий пассажир рассказал о неприятной ситуации во время авиарейса в эконом-классе
Sputnik: ученые выяснили, что поверхность экзопланеты TOI-270 d — кипящий океан
Глобальное потепление наступает на пятки человечеству: научное сообщество не смогло достичь консенсуса относительно новых мер контроля климата

The Conversation: ученые не пришли к единому мнению о новый мерах борьбы с глобальным потеплением

2:05
Наука

На недавней сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде обсуждалась резолюция, посвященная модификации солнечного излучения.

The Conversation: ученые не пришли к единому мнению о новый мерах борьбы с глобальным потеплением
Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Этот подход, направленный на смягчение последствий изменения климата путем отражения солнечного света, считается спорным из-за потенциальных рисков и неопределенности. Сторонники утверждают, что такие технологии могут помочь ограничить последствия изменения климата, в то время как критики опасаются, что они могут еще больше дестабилизировать и без того уязвимую климатическую систему.

Солнечная геоинженерия включает в себя различные методы, каждый из которых имеет свой собственный набор рисков и потенциальных последствий. Например, концепция инжекции стратосферного аэрозоля предполагает рассеивание миллионов тонн аэрозолей в стратосфере для отражения солнечного света и охлаждения поверхности Земли. Однако это может привести к непредсказуемым изменениям климата и погодных условий и потере биоразнообразия.

Другой подход, известный как морское осветление облаков, направлен на повышение отражательной способности низколежащих облаков путем распыления в воздухе микроскопических капель морской воды. Масштабирование таких усилий может повлечь за собой значительные экологические риски, в том числе изменение характера осадков, повышение солености воды и нанесение вреда морской жизни и экосистемам, сообщает The Conversation.

Аналогичным образом, в рамках проекта "Арктический лед" предлагается покрывать морской лед стеклянными сферами, чтобы повысить его отражательную способность и предотвратить дальнейшую потерю льда. Однако испытания показали, что при определенных условиях эти сферы могут ускорить потерю льда.

В ответ на эти опасения раздаются призывы к заключению международных соглашений, запрещающих использование технологий солнечной геоинженерии. Ученые считают, что необходимо сосредоточиться на устранении коренных причин изменения климата и внедрении устойчивых решений, а не заниматься потенциально вредными отвлекающими мероприятиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Последние материалы
Сегодня состоится 96-я церемония вручения премии "Оскар"
На следующей неделе выйдет новый патч для Diablo 4
Длинноногий пассажир рассказал о неприятной ситуации во время авиарейса в эконом-классе
Sputnik: ученые выяснили, что поверхность экзопланеты TOI-270 d — кипящий океан
Два метода борьбы со слизнями
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Жириновского
Автоэксперт Иванский: поездки с горящей лампочкой уровня топлива ломают мотор
Minecraft получил обновления с волками и защитой от сбоев при нанесении большого урона
Список последних экранизаций книг Стивена Кинга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников