Температура океана превышает 100 градусов по Цельсию: ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету с кипящей поверхностью

Sputnik: ученые выяснили, что поверхность экзопланеты TOI-270 d — кипящий океан

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

TOI-270 d, экзопланета, похожая на Нептун, была открыта НАСА в 2019 году и обладает массой, немного превышающей массу Земли в 4,5 раза.

Фото: Openverse by Ryan Wick is licensed under CC BY 2.0

Расположенная на расстоянии около 70 световых лет от Земли, она совершает оборот вокруг своей звезды примерно за 11,4 дня. Последние наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) позволяют предположить, что TOI-270 d может быть водным миром, полностью покрытым раскаленным океаном.

Усовершенствованные приборы JWST позволили обнаружить в атмосфере экзопланеты водяной пар, метан и углекислый газ, что указывает на условия, соответствующие миру, охваченному кипящим океаном. Профессор Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета возглавил анализ, предположив, что температура океана может превышать 100 градусов по Цельсию, при этом форма воды остается жидкой из-за высокого атмосферного давления, сообщает Sputnik.

Ранее планеты-гиганты считались потенциальными кандидатами на существование жизни, но последние исследования показывают, что они могут страдать от катастрофического парникового эффекта, что, возможно, ограничивает их обитаемость.

Планета TOI-270 d приручена к своей звезде, красному карлику, то есть одна ее сторона постоянно подвергается интенсивному нагреву, а другая остается в вечной темноте. Следовательно, атмосфера планеты, вероятно, испытывает экстремальное давление, что еще больше усложняет ее потенциальную обитаемость.

Мадхусудхан призывает к осторожности в интерпретации этих результатов, подчеркивая необходимость избегать преждевременных предположений о наличии жизни на таких экзопланетах.