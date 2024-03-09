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Замедлит старение и снизит факторы риска заболеваний: ученые обнаружили простую диету, которая способна кратно улучшить здоровье человека

Nature Communications: диета на воде с питательными веществами замедляет старение

Наука

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC), Йельской школы медицины и Института молекулярной онкологии AIRC в Италии в своем исследовании продемонстрировали удивительные преимущества для здоровья диеты, имитирующей голодание (FMD).

Nature Communications: диета на воде с питательными веществами замедляет старение
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Этот режим питания, направленный на воспроизведение эффектов голодания только на воде с одновременным обеспечением необходимыми питательными веществами, показал многообещающие результаты в снижении риска заболеваний и замедлении процесса старения на клеточном уровне.

FMD включает в себя тщательно структурированный пятидневный план, состоящий из супов на растительной основе, энергетических батончиков, чаев и добавок, богатых ненасыщенными жирами и содержащих мало калорий, белков и углеводов. Цель — вызвать метаболические и клеточные изменения, связанные с голоданием, не требуя от человека полного воздержания от пищи.

Для оценки эффективности FMD были проведены два клинических исследования, охватившие в общей сложности 144 добровольца. Результаты оказались революционными: у участников, соблюдавших FMD, снизилась инсулинорезистентность, уменьшилось накопление жира в печени и замедлилось старение иммунной системы. Все эти факторы в совокупности способствовали снижению биологического возраста: участники выглядели в среднем на 2,5 года моложе по сравнению с контрольной группой, сообщает Nature Communications.

Это исследование — первый случай, когда вмешательство на основе продуктов питания, не требующее долгосрочных изменений рациона, оказалось способным обратить вспять биологическое старение и снизить факторы риска заболеваний.

Однако, прежде чем приступать к FMD или любым другим значительным изменениям в рационе, необходимо обращаться за советом к медицинским работникам.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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