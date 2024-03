Замедлит старение и снизит факторы риска заболеваний: ученые обнаружили простую диету, которая способна кратно улучшить здоровье человека

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC), Йельской школы медицины и Института молекулярной онкологии AIRC в Италии в своем исследовании продемонстрировали удивительные преимущества для здоровья диеты, имитирующей голодание (FMD).

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0