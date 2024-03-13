Ваш мир в опасности: как один астероид может изменить траекторию Апофиса и угрожать Земле

Ученые выяснили, когда Апофис столкнется с Землей

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Несколько лет назад, ученые успокоили общественность, исключив возможность столкновения потенциально опасного астероида под названием Апофис с Землей при его ближайшем прохождении мимо нашей планеты.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Это была значительная успокаивающая информация. Однако, опасность не исчезла полностью. Новые исследования, включая метод двойного отклонения астероидов, показали, что возможно изменить траекторию астероида, ударив его чем-то.

В космическом пространстве существует множество астероидов. Что, если один из них столкнется с Апофисом? Что, если это изменит его траекторию так, что приведет к столкновению с Землей?

Пол Вигерт из Западного университета и Бен Хаятт из Университета Ватерлоо в Канаде провели прогнозы орбит более чем 1,3 миллиона астероидов во внутренней части Солнечной системы и пришли к выводу, что ни один из них не представляет угрозы столкновения с Апофисом в ближайшем будущем.

"С учетом близости прохождения Апофиса к Земле, существует вероятность, что отклонение его траектории может увеличить риск столкновения. Сценарий столкновения другого астероида с Апофисом может вызвать изменение траектории, требующее дальнейшего изучения", — заявляет Хаятт.

И хотя вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году была исключена, его орбита приближается к Земле каждые восемь лет. Новые измерения во время его прохождения в 2021 году позволили исключить эту угрозу на ближайшие годы.

Несмотря на все это, остается экзистенциальная тревога относительно возможного столкновения с астероидом. Пока у нас нет предварительного предупреждения, мало что можем сделать. Поэтому астрономы продолжают внимательно следить за этими объектами и исключать возможные угрозы.

По последним данным моделирования, риска столкновения нет. Апофис, вероятно, пройдет мимо астероида под названием Ксантус в декабре 2026 года на расстоянии 10 000 километров. Хотя существует малая вероятность того, что любой невидимый мусор, сопровождающий Ксантус, может повлиять на траекторию Апофиса.

"Мы рассчитали траектории всех известных астероидов с помощью детального компьютерного моделирования и убедились, что вероятность столкновения практически нулевая. Так что на данный момент наша основная забота — это неизвестные астероиды", — заключает Вигерт.