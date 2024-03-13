Шокирующее открытие: каждый четвертый человек на Земле в опасности из-за этого

GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты из Колорадской Горной Школы в США проанализировали данные, показывающие, что приблизительно четверть населения Земли проживает в областях, где возможно проседание почвы. Это создает угрозу для зданий и инфраструктуры, что может иметь серьезные последствия для людей.

Фото: www.pexels.com by Взрыв is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL). Ученые объяснили, что угроза проседания земли возникает из-за внезапного или постепенного оседания поверхности из-за исчезновения подповерхностного слоя.

Подповерхностные материалы могут быть повреждены, смещены или вымыты из-под земли из-за различных факторов, таких как землетрясения, вулканическая активность и антропогенное воздействие, включая горные работы и откачку подземных вод. Последняя причина оказалась наиболее распространенной.

Исследователи собрали данные о более чем 46 тысячах сценариев проседания, используя информацию из предыдущих исследований и результаты дистанционного зондирования. Они также учли климатические, географические и топографические особенности местности, включая данные, полученные со спутников.

Эти данные были использованы для обучения искусственного интеллекта, который оценил общую площадь под угрозой проседания и количество людей, проживающих в опасных регионах.

Оказалось, что более 6,3 миллионов квадратных километров (приблизительно 5% суши) подвержены значительным рискам проседания, и в этих областях проживает около 2 миллиардов человек.

Наибольшие риски связаны с Южной Азией из-за ее высокой плотности населения. Также значительные угрозы существуют для Филиппин, Ирана, Коста-Рики, Индонезии и Узбекистана.