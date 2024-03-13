Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Advanced: на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ летом 2024 года
Российская молодежь все больше выбирает остаться на родине
Маск высказал свое мнение о контрнаступлении в Украине
Как помочь тонущей собаке
Певец Аль Бано заявил о желании приехать в Россию
Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы
Как приготовить вкусно макароны пенне с курицей на сковороде
Блогерша Айза стала менее агрессивной после отказа от сладкого
Туристка стала жертвой хамства владельца в китайском магазине
Шокирующее открытие: каждый четвертый человек на Земле в опасности из-за этого

GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли

1:48
Наука

Эксперты из Колорадской Горной Школы в США проанализировали данные, показывающие, что приблизительно четверть населения Земли проживает в областях, где возможно проседание почвы. Это создает угрозу для зданий и инфраструктуры, что может иметь серьезные последствия для людей.

GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли
Фото: www.pexels.com by Взрыв is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL). Ученые объяснили, что угроза проседания земли возникает из-за внезапного или постепенного оседания поверхности из-за исчезновения подповерхностного слоя.

Подповерхностные материалы могут быть повреждены, смещены или вымыты из-под земли из-за различных факторов, таких как землетрясения, вулканическая активность и антропогенное воздействие, включая горные работы и откачку подземных вод. Последняя причина оказалась наиболее распространенной.

Исследователи собрали данные о более чем 46 тысячах сценариев проседания, используя информацию из предыдущих исследований и результаты дистанционного зондирования. Они также учли климатические, географические и топографические особенности местности, включая данные, полученные со спутников.

Эти данные были использованы для обучения искусственного интеллекта, который оценил общую площадь под угрозой проседания и количество людей, проживающих в опасных регионах.

Оказалось, что более 6,3 миллионов квадратных километров (приблизительно 5% суши) подвержены значительным рискам проседания, и в этих областях проживает около 2 миллиардов человек.

Наибольшие риски связаны с Южной Азией из-за ее высокой плотности населения. Также значительные угрозы существуют для Филиппин, Ирана, Коста-Рики, Индонезии и Узбекистана.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Алёна Водонаева раскритиковала блогера Косенко, который побывал на "Оскаре"
Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр
GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли
Сцены, вырезанные из комедии "Служебный роман"
РИА Новости рассказало, как сотрудницы правоохранительных органов влюбляются в арестантов
Каким образом атака на нижегородский НПЗ повлияла на цены на бензин
Шакро Молодой или "Вор в законе №1" выходит на свободу по УДО
В Удмуртии осудят банду наркоторговцев
Новозеландские учёные нашли следы самых ранних землетрясений
Клава Кока пустилась в пляс, услышав свою песню в исполнении народного ансамбля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников