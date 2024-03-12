Революционное открытие: тайна необычного химического состава галактики GN-z11 разгадана

Ученые разгадали загадку богатой азотом галактики, удаленной на 440 млн световых лет

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Впервые исследователям удалось раскрыть загадку необычного химического состава одной из наиболее отдаленных галактик во Вселенной. Новейшая теоретическая модель, выработанная в результате революционных исследований, может стать ключом к более глубокому пониманию далеких уголков Вселенной. Отчет о результатах был опубликован в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

Профессор Чиаки Кобаяши, руководитель исследования из Центра астрофизических исследований (CAR) при Университете Хартфорда, возглавил это революционное исследование, используя данные, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST).

Исследуемая галактика GN-z11 находится на расстоянии всего в 440 миллионов лет после Большого взрыва. Однако анализ спектров, сделанный при помощи JWST, выявил необычно высокое содержание азота в GN-z11, что вызвало удивление среди многих ученых.

Обычно во время Большого взрыва образуются только легкие элементы, а тяжелые элементы, такие как углерод, формируются в звездах и рассеиваются в межзвездном пространстве, когда эти звезды умирают после 13,8 миллиарда лет космического времени.

До сих пор одной из предполагаемых гипотез для объяснения наличия такого обилия азота в галактике было возможное образование этого элемента в сверхмассивных звездах, превосходящих наше Солнце в 50 000-100 000 раз.

Однако исследования профессора Кобаяши опровергли не только эту гипотезу о сверхмассивных звездах, но, вероятно, и идею о сверхмассивной черной дыре. Вместо этого был предложен новый подход к пониманию ранних галактик.

"Галактика рассказывает нам не только о необычных звездах, но и об особых этапах ее собственной жизни. Мы обнаружили, что в ранних галактиках происходит "взрывное" образование звезд, что и приводит к этому необычному химическому составу", — пояснил профессор Чиаки Кобаяши из Университета Хартфорда. "В течение относительно короткого временного отрезка, оцениваемого всего в один миллион лет, содержание азота превышает содержание кислорода. Наша теоретическая модель, не требующая специальных источников обогащения, как это происходит в случае с обычными звездами, также предсказывает содержание всех элементов, которые мы не можем обнаружить даже с помощью лучших имеющихся у нас телескопов".

Теоретическая модель взрывающихся звезд помогает расширить наше представление о ранней Вселенной, пояснил профессор, который также является специалистом по ядерной астрофизике.

"В нашей модели в галактике происходит прерывистое, взрывное звездообразование, и именно такие массивные звезды, как звезды Вольфа-Райе, производят азот перед тем, как сверхновые звезды создают основные тяжелые элементы, такие как кислород. Мы считаем, что это открытие весьма увлекательно для всех, кто интересуется исследованием нашей Вселенной, поскольку эта модель является свидетельством весьма драматичной стадии эволюции галактик", — добавил он.

"Мы надеемся обнаружить еще много галактик, подобных GN-z11, с необычным химическим составом. Мы также хотели бы обнаружить в этих галактиках больше элементов, помимо азота и кислорода. Поскольку различные элементы происходят от различных типов звезд в разные временные периоды, закономерности содержания элементов могут служить аналогией археологическому анализу, помогая нам понять историю Вселенной. Я бы назвал это подходом к "внегалактической археологии"", — сказал профессор Кобаяши.