Тайны древних деревьев: как 390 миллионов лет изменят ваш взгляд на мир

В Великобритании обнаружен самый древний лес на Земле

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На северном побережье Девона и Сомерсета в Великобритании ученые обнаружили остатки древнего леса, который считается самым старым на Земле. Возраст деревьев этого леса оценивается примерно в 390 миллионов лет, что делает его старше предыдущего рекордсмена в Каире, штат Нью-Йорк, США, на 4–5 миллионов лет.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи из Кембриджского университета, работая с образцами, обнаруженными на этом участке, идентифицировали кладоксилопсиды — древесные растения, относящиеся к инновационному типу деревьев. Эти кладоксилопсиды процветали на Земле около 5 миллионов лет до появления более современных видов деревьев примерно 385 миллионов лет назад.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of the Geological Society, придают новые аспекты в понимании эволюции деревьев и их роли в формировании окружающего мира.

Доктор Кристофер Берри из Кардиффского университета, один из исследователей, отметил, что обнаружение этих деревьев стало важным вкладом в растительную историю Великобритании.

Эти кладоксилопсиды, хоть и напоминающие пальмы, но не имеющие с ними общего, имели полые стволы с кольцами древесных опорных прядей. Ветви не покрывались листьями, а были усыпаны веточками.

Высота этих деревьев составляла от 2 до 4 метров, и они росли вблизи береговой линии, сбрасывая нижние ветви по мере роста, что обеспечивало лесной подстилке растительное питание.

Исследователи также обнаружили основания и упавшие стволы деревьев, что дает представление о том, как располагались деревья и каков был экологический контекст в древнем лесу.

Этот участок в Северном Девоне и Сомерсете, вероятно, находился ближе к континентальной Европе в девонский период, до того, как геологические изменения переместили его в каменноугольный период.

Исследователи подчеркивают, что эти открытия предоставляют новые взгляды на развитие жизни на Земле и важность изучения древних экосистем для понимания современного мира.