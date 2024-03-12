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Загадка разгадана: секрет успеха птиц в интеллектуальной гонке с млекопитающими раскрыт!

Ученые выяснили, откуда у птиц такой высокий интеллект

1:52
Наука

Долгие годы в научном сообществе преобладало мнение, что интеллект присущ только существам с крупным мозгом, связывая аналитические способности исключительно с корой головного мозга, что является характеристикой млекопитающих.

Ученые выяснили, откуда у птиц такой высокий интеллект
Фото: Openverse by Linton Snapper is licensed under CC BY 2.0

У птиц отсутствует кора и их мозги гораздо меньше по объему. Тем не менее, недавние наблюдения показывают, что у некоторых видов птиц интеллект сравним с интеллектом шимпанзе. Как им это удается?

Например, попугаи и врановые могут планировать будущее, достигать целей вместе, развивая социальные навыки, узнают себя в зеркале и могут использовать или создавать инструменты. Голуби, как оказалось, способны даже классифицировать различные изображения и осваивать базовые правила орфографии.

Исследователи из Рурского университета в Бохуме поделились результатами своих исследований в журнале Trends in Cognitive Science. Они заявили, что приблизились к пониманию интеллекта птиц и механизмов работы их мозгов.

Оказывается, эволюция птиц проходила параллельно с развитием млекопитающих и породила четыре сходные интеллектуальные новации. Во-первых, мозг птиц содержит гораздо больше нервных клеток, чем предполагалось ранее.

Во-вторых, мозг птиц имеет специализированную структуру, аналогичную префронтальной коре млекопитающих. Эта структура, достаточно объемная, отвечает за абстрагирование и планирование.

Третье, как у птиц, так и у млекопитающих, существуют системы, которые позволяют использовать нейромедиатор дофамин для оценки принятых решений префронтальной системой, что помогает адаптироваться к изменяющимся условиям.

И, наконец, у птиц развилась рабочая память, которая позволяет временно удерживать информацию в краткосрочной памяти и обрабатывать больший объем информации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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