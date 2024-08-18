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Отказ от картофеля может быть опасным для вашего здоровья, утверждают ученые

Эксперты озвучили, чем опасен отказ от картофеля
1:38
Наука

Недавно в журнале Frontiers были опубликованы результаты исследования, проведенного учеными из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США. Их исследование показало, что отказ от картофеля не приводит к пользе для организма, а наоборот, может быть вредным.

Эксперты озвучили, чем опасен отказ от картофеля
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Долгое время картофель был недопустимым продуктом в диетологии. Считалось, что его потребление, как и других продуктов с высоким содержанием крахмала, может способствовать лишнему весу, развитию диабета и проблемам с пищеварением.

Однако, американские ученые опровергли этот миф. Они провели эксперимент с участием двух групп здоровых добровольцев, потребляющих одинаковое количество калорий. Одна группа употребляла продукты, богатые крахмалом, в то время как другая группа предпочитала крупы.

После этого ученые проанализировали кровь участников исследования. Результаты показали, что замена крахмалистых овощей зерновыми продуктами имела ряд негативных последствий. Уровень калия в организме уменьшился на 21%, содержание витамина В6 упало на 17%, витамина С - на 11%, а уровень клетчатки снизился на 10%.

Таким образом, исследование показало, что картофель, будучи богатым источником полезных компонентов, необходимых для здоровья, не следует исключать из рациона. Для поддержания оптимального веса важно контролировать калорийность блюд и обеспечивать их разнообразие, соблюдая баланс в рационе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). == Литература == Solanum tuberosum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Картофель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1895. — Т. XIVa. Вольпер И.М., Магидов Я.И. Картофель. История, применение, употребление. — Пищевая промышленность, 1978.

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