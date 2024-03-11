Гигантское исследование ДНК показало, откуда родом индийцы

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Индия, самая густонаселенная страна в мире, в течение долгого времени оставалась вне поля генетических исследований, оставляя значительный пробел в нашем понимании происхождения человека и генетического многообразия в этом регионе. Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Недавнее исследование, уходящее на 50 000 лет назад через анализ тысяч геномов, предприняло попытку заполнить этот пробел, раскрывая несколько удивительных деталей в сложном родословном дереве предков современной Индии.

Группа исследователей во главе с популяционным генетиком из Калифорнийского университета в Беркли, Элиз Кердонкаффом, секвенировала ДНК 2762 человек из Индии, охватывая представителей различных географических регионов, как сельской, так и городской местности, а также представителей всех основных языков, племен и кастовых групп.

Это позволило зафиксировать изумительное разнообразие этой страны.

Целью было ответить на важные вопросы, такие как: когда современные люди впервые прибыли в Индию из Африки? Принимали ли они участие в основной миграции из Африки на континент или пришли ранее, возможно, следуя по побережью? И какие следы архаичных людей, таких как неандертальцы и денисовцы, остались в индийских популяциях?

"Эти анализы предоставляют детальное представление о истории населения Индии и подчеркивают важность расширения геномных исследований на различные группы, выходящие за пределы Европы", — отмечают Кердонкафф и его коллеги.

Предыдущие исследования указывали, что большинство индийцев происходят от трех основных групп предков: потомков иранских земледельцев, прибывших на Индийский субконтинент между 4700 и 3000 годами до нашей эры; пастухов из евразийской степи, переселившихся в Индию после 3000 года до нашей эры; и коренных южноазиатских охотников-собирателей, проживавших в регионе значительно дольше.

Результаты исследования показали, что происхождение этих трех групп сильно разнится среди современных индийцев, но при этом были выявлены определенные закономерности.

Например, доля предков, связанных с андаманскими охотниками-собирателями, оказалась наибольшей на юге и наименьшей на севере Индии, а также была выше среди определенных языковых и кастовых групп.

"Это подчеркивает, что древние события смешения связаны с распространением языков и историей традиционной кастовой системы в Индии", — отмечают исследователи.

Анализируя, как древняя ДНК, извлеченная из групп, связанных с Ираном, могла внести вклад в геномные последовательности современных индийцев, исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием является приток фермеров из Саразма, древнего сельскохозяйственного центра на территории современного Таджикистана.

Предыдущие археологические исследования указывали на торговые связи между Саразмом и Южной Азией, но исследователи обнаружили, что это была не односторонняя связь: среди древних иранских предков был обнаружен один человек, который также имел в себе следы индийской генетики.

Исследователи также обнаружили, что современные индийцы на 1-2 процента наследуют генетический материал от архаичных гоминидов, таких как неандертальцы и денисовцы, аналогично европейцам и американцам.

Однако удивительным оказалось то, что анализируемые геномы содержат значительно большее разнообразие генов неандертальцев и денисовцев по сравнению с другими популяциями.

"Поразительно, что около 90,7 процента последовательностей неандертальцев во всем мире встречаются в Индии", а "около 51 процента последовательностей денисовцев уникальны для Индии", — отмечают исследователи.

Наконец, отвечая на главный вопрос о происхождении индийцев, исследователи обнаружили, что большая часть генетического разнообразия у индийцев связана с единственной крупной миграцией из Африки, которая произошла около 50 000 лет назад, в то время как более ранние миграционные волны оставили небольшой генетический след в современном индийском населении.