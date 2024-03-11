Ужасы древнего мира: мумии древнего Египта были заражены смертельными паразитами

Древние египетские мумии были заражены малярией, червями и вшами

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители древнего Египта страдали от паразитов, что приводило к различным заболеваниям, включая анемию. Согласно последнему анализу исследований египетских мумий, около двух третей имели паразитов разных видов, 22 процента были заражены малярией, а 40 процентов — головными вшами.

Фото: Own work by Mary Harrsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В Долине царей, например, четыре из 16 мумий, проверенных на Plasmodium falciparum — патоген, вызывающий смертельную форму малярии, — дали положительный результат. Среди них был Тутанхамон, у которого обнаружили два различных штамма, хотя причиной его смерти, вероятно, было не малярия, а падение с колесницы.

По словам Пирса Д. Митчелла из Кембриджского университета, 49 из 221 мумии, проверенные на малярию, были положительными. Он отметил, что малярия оказывала серьезное влияние на детскую смертность и вызывала анемию у древних египтян.

Пористые кости и другие признаки анемии наблюдались у 92 процентов мумий, инфицированных малярией. Это могло серьезно влиять на физическую выносливость и производительность трудящихся.

Среди других обнаруженных паразитов был токсоплазмоз, связанный с шизофренией, и висцеральный лейшманиоз, который часто приводил к смерти. Мумии также заражались червями через пищу и воду.

Например, у мумии по имени Нахт были черви в грудных мышцах, что могло привести к смерти. Шистосомоз, вызываемый червями, был распространен среди мумий.

Также обнаружены головные вши у 40 процентов из 218 мумий, проанализированных на их наличие.

Митчелл предполагает, что река Нил могла способствовать распространению паразитов, несмотря на низкий уровень осадков. Однако Нил также удобрял сельскохозяйственные земли, что могло снизить заражение определенными паразитами, типичными для других регионов.