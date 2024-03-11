Подробности о первом в Индии летающем такси e200: разработка, характеристики и перспективы

В Индии разрабатывают летающее такси e200

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Сатья Чакраварти, основатель компании ePlane Company и эксперт в области аэрокосмической инженерии в Indian Institute Of Technology-Madras (IIT-Madras), раскрыл важные детали о прогрессе в разработке первого в Индии летающего такси — e200.

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В эксклюзивном интервью для издания News18 профессор Чакраварти поделился информацией о новом транспортном средстве и его потенциальном воздействии на городскую мобильность.

Согласно словам профессора, основными характеристиками e200 стали его компактность и возможность приземления в ограниченных пространствах, что делает его идеальным для урбанистической среды Индии. Он также отметил, что планируется охватывать короткие расстояния несколько раз до необходимости зарядки аккумулятора, что сделает его эффективным и экономичным решением для городского транспорта.

Профессор подчеркнул важность безопасности в конструкции e200, описав несколько уровней избыточности, направленных на защиту пассажиров в различных сценариях. Он также подчеркнул роль передовых технологий, таких как вертикальные роторы и принципы аэродинамического дизайна, для обеспечения устойчивости и контроля во время полета.

Избыточность, встроенная в конструкцию e200, позволяет как крыльям, так и вертикальным роторам самостоятельно поддерживать вес самолета, обеспечивая дополнительные уровни безопасности в случае чрезвычайных ситуаций.

Профессор Чакраварти также подчеркнул, что доступность и экономичность будут ключевыми факторами, формирующими успех e200 на рынке. Он предположил, что стоимость услуг будет вдвое дороже традиционных средств транспорта, что сэкономит значительное количество времени для пассажиров.

Благодаря тщательному планированию, технологическим инновациям и приверженности безопасности и доступности, e200 надеется стать вехой в городской мобильности не только в Индии, но и во всем мире.