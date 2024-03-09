Привлекательность, старение и группа крови: научные факты, которые вас поразят

Эксперты рассказали о связи группы крови, скорости старения и привлекательности

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние исследования указывают на возможную связь между процессами старения организма, привлекательностью человека и его группой крови.

Фото: freepik.com

Согласно изданию IVBG, исследователи установили, что представители первой группы крови обладают особенным магнетизмом, который часто привлекает противоположный пол. Их высокая активность помогает им сохранять тонус и замедляет процесс старения. Интересно, что это также сочетается с высоким интеллектом.

Люди со второй группой крови обычно обладают харизмой и эффективностью в работе. Их красота может быть менее выразительной, но они являются надежными партнерами как в семейной жизни, так и на работе. Они обладают аналитическим мышлением, но не склонны к экстремальным точкам зрения.

У носителей третьей группы крови есть уникальная способность объединять в себе различные качества и ценить таланты других. Это делает их ценными друзьями и партнерами в бизнесе, а также обладателями художественного таланта.

Обладатели четвертой группы крови часто являются романтиками. Их легко влюбиться, хотя совместное проживание может быть непростым из-за бытовых трудностей. Однако с ними никогда не бывает скучно, они обычно теплые и искренние.