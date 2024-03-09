Сделал 217 вакцин от COVID-19 и хоть бы хны: в Германии мужчина поразил ученых своим здоровьем

В Германии ученые не обнаружили нарушений здоровья у мужчины, который сделал 217 вакцин от COVID-19

В Германии 62-летний мужчина из Магдебурга стал центром внимания из-за его необычного заявления о получении 217 вакцин против COVID-19 в течение 29 месяцев.

Фото: Прокуратура Москвы

Его мотивация? Якобы для того, чтобы продавать карточки с подтверждением вакцинации тем, кто не был вакцинирован. Это рискованное поведение вызвало любопытство у исследователей относительно воздействия того, что они назвали "гипервакцинацией", на иммунную систему человека.

Несмотря на потенциальные риски, связанные с получением такого большого количества вакцин, иммунная система мужчины, по-видимому, функционирует нормально. Это было обнаружено в ходе исследования, проведенного учеными, которым было предоставлено разрешение проанализировать его иммунный ответ.

Удивительно, но у мужчины не проявилось никаких заметных побочных эффектов, что ставит под сомнение представление о том, что чрезмерная вакцинация может привести к побочным реакциям или иммунной усталости.

Официальные отчеты показали, что мужчина получил около 130 вакцин против COVID-19, включая 8 различных типов, в течение сжатого периода времени в 9 месяцев. Примечательно, что его иммунная система оставалась крепкой, демонстрируя большое количество Т-эффекторных клеток, которые имеют решающее значение для выработки иммунного ответа против SARS-CoV-2. Кроме того, уровни клеток памяти, ответственных за поддержание долгосрочного иммунитета, были сопоставимы с теми, которые наблюдались у людей, получивших всего три прививки, сообщает Lancet Infectious Diseases.

Хотя эти результаты интригуют, исследователи предостерегают от того, чтобы делать широкие выводы из этого единичного случая. Они подчеркивают, что имеющиеся данные подтверждают стандартную схему вакцинации тремя дозами, дополненную периодическими повторными прививками для уязвимых групп населения.