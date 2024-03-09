Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесключевой доступ: популярная функция, но слабое место противоугонной системы
Украинский продюсер Крапивина объяснила свое попадание на обложку альбома Пугачевой
Как пластические хирурги делают ноги идеальными
Они бросили им вызов: актёры, которые отказались исполнять волю режиссёра
Бывшая возлюбленная Мэттью Перри призвала продолжить расследование его смерти
Сахар и выпечка: враги похудения, предупреждает профессиональный диетолог Волынкина
Участники "Новой Фабрики звезд" жалуются на условия проживания на проекте
Выявлены наиболее привлекательные направления для отдыха россиян в мае
CNN: Америка готовилась к применению Россией ядерного оружия в 2022 году
Ученые наконец-то нашли ответ на загадку возраста одной из пирамидальных дюн: как им удалось это сделать?

Nature: ученые определили, что возраст дюны Лала-Лаллия составляет 13 000 лет

1:19
Наука

Возраст звездных или пирамидальных дюн, встречающихся на разных континентах, включая Африку, Азию, Северную Америку и даже Марс, давно интригует специалистов благодаря их уникальным формациям.

Nature: ученые определили, что возраст дюны Лала-Лаллия составляет 13 000 лет
Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Недавние открытия пролили свет на эту загадку: выяснилось, что возраст песчаной дюны Лала-Лаллия в марокканском море Эрг-Чебби насчитывает 13 000 лет. Высотой 100 метров и шириной 700 метров, Лала-Лаллия оставалась относительно стабильной в размерах около 8 000 лет, а затем пережила стремительное расширение в последние тысячелетия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature под руководством профессора Джеффа Дюллера из Университета Аберистуита и профессора Чарльза Бристоу из Университета Биркбека, использовало методы люминесцентного датирования для определения возраста дюны. Для этого были проанализированы образцы песка из Марокко, зерна которого действуют как "аккумуляторные батареи", накапливающие энергию от естественного излучения, находясь под землей. При воздействии света в лабораторных условиях песчинки высвобождают эту энергию, что позволяет ученым рассчитать их возраст.

Понимание возраста этих дюн позволяет понять силы, формировавшие их, и климат исторических периодов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Nature: ученые определили, что возраст дюны Лала-Лаллия составляет 13 000 лет
Украинский продюсер Крапивина объяснила свое попадание на обложку альбома Пугачевой
Как пластические хирурги делают ноги идеальными
Они бросили им вызов: актёры, которые отказались исполнять волю режиссёра
Бывшая возлюбленная Мэттью Перри призвала продолжить расследование его смерти
Участники "Новой Фабрики звезд" жалуются на условия проживания на проекте
Сахар и выпечка: враги похудения, предупреждает профессиональный диетолог Волынкина
Выявлены наиболее привлекательные направления для отдыха россиян в мае
CNN: Америка готовилась к применению Россией ядерного оружия в 2022 году
Как надолго сохранить в вазе свежими разные цветы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников