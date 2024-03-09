Ученые наконец-то нашли ответ на загадку возраста одной из пирамидальных дюн: как им удалось это сделать?

Возраст звездных или пирамидальных дюн, встречающихся на разных континентах, включая Африку, Азию, Северную Америку и даже Марс, давно интригует специалистов благодаря их уникальным формациям.
Недавние открытия пролили свет на эту загадку: выяснилось, что возраст песчаной дюны Лала-Лаллия в марокканском море Эрг-Чебби насчитывает 13 000 лет. Высотой 100 метров и шириной 700 метров, Лала-Лаллия оставалась относительно стабильной в размерах около 8 000 лет, а затем пережила стремительное расширение в последние тысячелетия.
Исследование, опубликованное в журнале Nature под руководством профессора Джеффа Дюллера из Университета Аберистуита и профессора Чарльза Бристоу из Университета Биркбека, использовало методы люминесцентного датирования для определения возраста дюны. Для этого были проанализированы образцы песка из Марокко, зерна которого действуют как "аккумуляторные батареи", накапливающие энергию от естественного излучения, находясь под землей. При воздействии света в лабораторных условиях песчинки высвобождают эту энергию, что позволяет ученым рассчитать их возраст.
Понимание возраста этих дюн позволяет понять силы, формировавшие их, и климат исторических периодов.
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