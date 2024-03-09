Ученые наконец-то нашли ответ на загадку возраста одной из пирамидальных дюн: как им удалось это сделать?

Nature: ученые определили, что возраст дюны Лала-Лаллия составляет 13 000 лет

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Возраст звездных или пирамидальных дюн, встречающихся на разных континентах, включая Африку, Азию, Северную Америку и даже Марс, давно интригует специалистов благодаря их уникальным формациям.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Недавние открытия пролили свет на эту загадку: выяснилось, что возраст песчаной дюны Лала-Лаллия в марокканском море Эрг-Чебби насчитывает 13 000 лет. Высотой 100 метров и шириной 700 метров, Лала-Лаллия оставалась относительно стабильной в размерах около 8 000 лет, а затем пережила стремительное расширение в последние тысячелетия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature под руководством профессора Джеффа Дюллера из Университета Аберистуита и профессора Чарльза Бристоу из Университета Биркбека, использовало методы люминесцентного датирования для определения возраста дюны. Для этого были проанализированы образцы песка из Марокко, зерна которого действуют как "аккумуляторные батареи", накапливающие энергию от естественного излучения, находясь под землей. При воздействии света в лабораторных условиях песчинки высвобождают эту энергию, что позволяет ученым рассчитать их возраст.

Понимание возраста этих дюн позволяет понять силы, формировавшие их, и климат исторических периодов.