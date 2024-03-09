Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как надолго сохранить в вазе свежими разные цветы
В Москве госпитализирован актер из сериала "Сваты" Васильев
В Baldur's Gate 3 снова вышло небольшое обновление
Экс-главу Ленинского района Красноярска обвинили в 9 взятках на 4 миллиона рублей
Новый подход: парковка с пьяным водителем — не преступление
Чем подкормить фиалку в марте?
Сериал "Джентельмены" может стать началом киновселенной
Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте в Кремле без зрителей
Чем опасно статическое электричество для волос и как его снять
Это незначительное изменение обстановки в медицинских учреждениях может повысить эффективность работы медицинского персонала

PCORM: сложные звуковые сигналы в больницах повысят эффективность медперсонала

1:36
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Perioperative Care and Operating Room Management (PCORM), проводимое с 2015 года, выявило важное направление для улучшения условий работы медицинского персонала в больницах.

PCORM: сложные звуковые сигналы в больницах повысят эффективность медперсонала
Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи обнаружили, что звуковая перегрузка в медицинской среде может быть смягчена путем изменения характеристик звуковых сигналов, используемых в медицинских устройствах.

Результаты исследования показали, что короткие высокочастотные звуковые сигналы привлекают внимание медицинского персонала гораздо лучше, чем громкие, но монотонные звуки. Этот вывод стал ключевым после тщательного анализа реакции медицинского персонала на различные типы звуков в рабочей среде.

Чтобы подтвердить эти результаты, исследователи провели экспериментальное тестирование с 42 добровольцами. Им было предложено оценить различные звуковые сигналы, включая стандартные сигналы тревоги и звуки, напоминающие ксилофон. Оказалось, что более сложные и приятные звуковые сигналы вызывали меньше раздражения у испытуемых и оказывались столь же легко различимыми, как и стандартные сигналы.

Эти результаты указывают на потенциальную возможность улучшения рабочей среды для медицинского персонала путем внедрения более приятных и разнообразных звуковых сигналов в медицинские устройства. Подобные изменения могут существенно улучшить восприятие сигналов тревоги и повысить эффективность реагирования на них, что в конечном итоге может способствовать снижению стресса и улучшению качества работы медицинского персонала.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Чем подкормить фиалку в марте?
Сериал "Джентельмены" может стать началом киновселенной
Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте в Кремле без зрителей
Чем опасно статическое электричество для волос и как его снять
Мусорная пища и риск: что показало последнее исследование из Австралии
Почему кошка любит валерьянку
Актер Рузиль Минекаев выставил ценник за возможность встречи с ним и фото
Из-за санкций, платежи российских туристов в Турции подвергаются блокировке
Меган Маркл рассказала о серьезном буллинге во время беременности
Актриса Голубкина отказалась осуждать артистов, покинувших Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников