Это незначительное изменение обстановки в медицинских учреждениях может повысить эффективность работы медицинского персонала

PCORM: сложные звуковые сигналы в больницах повысят эффективность медперсонала

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Perioperative Care and Operating Room Management (PCORM), проводимое с 2015 года, выявило важное направление для улучшения условий работы медицинского персонала в больницах.

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи обнаружили, что звуковая перегрузка в медицинской среде может быть смягчена путем изменения характеристик звуковых сигналов, используемых в медицинских устройствах.

Результаты исследования показали, что короткие высокочастотные звуковые сигналы привлекают внимание медицинского персонала гораздо лучше, чем громкие, но монотонные звуки. Этот вывод стал ключевым после тщательного анализа реакции медицинского персонала на различные типы звуков в рабочей среде.

Чтобы подтвердить эти результаты, исследователи провели экспериментальное тестирование с 42 добровольцами. Им было предложено оценить различные звуковые сигналы, включая стандартные сигналы тревоги и звуки, напоминающие ксилофон. Оказалось, что более сложные и приятные звуковые сигналы вызывали меньше раздражения у испытуемых и оказывались столь же легко различимыми, как и стандартные сигналы.

Эти результаты указывают на потенциальную возможность улучшения рабочей среды для медицинского персонала путем внедрения более приятных и разнообразных звуковых сигналов в медицинские устройства. Подобные изменения могут существенно улучшить восприятие сигналов тревоги и повысить эффективность реагирования на них, что в конечном итоге может способствовать снижению стресса и улучшению качества работы медицинского персонала.