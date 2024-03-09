Скоро все будут ходить в очках виртуальной реальности: эксперты предсказывают плачевное будущее для существующих гаджетов

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Bloomberg: устройства дополненной реальности заменят существующие гаджеты

0:59
Наука

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что устройства дополненной реальности (AR) станут главными конкурентами планшетов и других существующих гаджетов.

Bloomberg: устройства дополненной реальности заменят существующие гаджеты
Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Журналист М. Гурман отмечает, что недавно выпущенные Apple очки Vision Pro вызывают смешанные реакции. Возникали ожидания, что эти устройства могут заменить собой Mac или даже iPhone, однако реальность оказалась иной: Vision Pro обладают явными недостатками, несмотря на свою футуристическую внешность.

Гурман утверждает, что в настоящее время Vision Pro и аналогичные устройства не будут широко распространены. Он указывает на их высокую цену, трудности с оптимизацией и недостаточную автономность как основные факторы, отталкивающие потребителей от приобретения.

Гурман предполагает, что в ближайшем будущем на рынке появится все больше моделей AR-устройств, возможно, ведущих к уходу от "традиционных" развлекательных устройств, таких как планшеты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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