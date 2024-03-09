Почему кипячение воды может стать вашим спасением от микропластика?

Кипячение воды может снизить уровень микропластика до 90%

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в Environmental Science and Technology Letters, показывает, что кипячение водопроводной воды перед употреблением может удалять до 90% вредного микропластика.

Фото: Wikipedia by Xxxl is licensed under Общественное достояние

Специалисты провели серию тестов на различных образцах воды и обнаружили, что пятьминутное кипячение и остывание воды значительно снижает содержание микропластиковых частиц, особенно в более жесткой воде.

Они объясняют этот эффект тем, что при высокой температуре карбонат кальция в воде образует накипь, связывая пластиковые частицы. Это открытие может стать простым и эффективным способом очистки воды от микропластика в домашних условиях, особенно при использовании в сочетании с обычным фильтром для удаления осадка.