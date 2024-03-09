Загадка вымирания гигантопитеков: новые открытия ученых

3-метровые гигантопитеки вымерли из-за изменения клмата

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования в области палеонтологии раскрывают тайну вымирания гигантопитеков, самых крупных приматов на Земле. Ученые обнаружили, что изменения в климате и окружающей среде привели к исчезновению их естественной пищи, что оказало серьезное воздействие на их жизнедеятельность.

В отличие от других приматов, таких как орангутаны, гигантопитеки не смогли адаптироваться к новым условиям и вымерли миллионы лет назад.

Это исследование расширяет наши знания о жизни древних обитателей нашей планеты и помогает понять влияние изменений окружающей среды на развитие и вымирание видов.









