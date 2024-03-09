Ничего сверхъестественного: американские ученые раскрыли тайну происхождения загадочных островов на озерах Титана, спутника Сатурна

Ученые США назвали естественной природу происхождения островов на озерах Титана

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрофизиков из Техасского университета в Сан-Антонио представила новое исследование, которое разъясняет появление "волшебных островов" на озерах Титана, спутника Сатурна.

Фото: Openverse by Ryan Wick is licensed under CC BY 2.0

В их работе утверждается, что эти загадочные образования формируются из замороженной органики, которая падает из атмосферы. Согласно опубликованной статье в журнале Geophysical Research Letters, данное явление, кажущееся странным на первый взгляд, на самом деле имеет простое объяснение.

Пейзаж Титана, с его темными дюнами и озерами, наполненными жидким метаном вместо воды, является уникальным и отличается от Земли. Часто наблюдаемые астрономами яркие пятна на поверхности озер, которые исчезают без объяснения, оказались островами, состоящими из органических веществ, подобных пемзе, которые временно плавают перед тем, как утонуть.

Ведущий автор исследования Синтинг Ю предположила, что эти острова могут образовываться из органических молекул, которые встречаются в атмосфере Титана и оседают на его поверхности. Чтобы проверить свою гипотезу, команда ученых провела моделирование и физические расчеты, которые показали, что твердые частицы могут плавать на поверхности озер при определенных условиях пористости, прежде чем утонуть.

Этот механизм объясняет переходные явления "волшебных островов" на Титане, подтверждая, что это просто еще одно природное явление, аналогичное тем, что мы наблюдаем на Земле.