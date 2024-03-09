Разделял Иерусалим на две части: под обычной парковкой в Израиле археологи обнаружили древний искусственный ров неизвестного назначения

Live Science: под обычной парковкой в Иерусалиме обнаружен древний ров

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе обычных археологических исследований на парковке в Иерусалиме археологи обнаружили внушительное сооружение — огромный ров железного века.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Ров имеет внушительные размеры: ширина достигает 30 метров, а глубина — 6 метров. Он был обнаружен в скале, что добавляет загадочности его происхождению и предназначению.

Исследования показывают, что ров имел стратегическое значение, разделяя город на две части: акрополь с храмом и дворцом на севере и старый город на юге. Хотя точная цель его строительства остается неясной, предполагается, что это могло быть связано с защитой города, особенно с северной стороны, сообщает Live Science.

Учитывая масштаб проекта, археологи считают, что только правители Иудеи могли осуществить такое монументальное строительство. Если датировать его девятым веком до нашей эры, это связывает его с периодом правления одного из первых царей Иудеи, упомянутых в Ветхом Завете.

Интересно, что ров использовался в течение нескольких веков, до позднеэллинистического периода (332-63 годы до нашей эры), когда он был засыпан из-за других строительных работ. Эта археологическая находка помогает более глубоко понять историю Иерусалима и жизнь его древних обитателей.