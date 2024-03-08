В Индии объявили о планировании испытательного полета для собственного прототипа летающего такси.
Индийская компания ePlane готовится к испытательному полету прототипа своего летающего такси e200, который запланирован на осень 2024 года. Разработчики утверждают, что аппарат будет превосходить по скорости традиционные сервисы вроде Uber, однако его стоимость будет выше примерно вдвое.
Основатель ePlane Сатья Чакраварти подчеркивает, что компактные размеры e200 позволяют ему маневрировать в условиях плотной городской застройки и переполненного воздушного пространства. Для обеспечения безопасности пассажиров такси оснащено парашютами и надувными модулями для мягкой посадки в случае аварии.
«Нам пришлось сделать аппарат очень компактным, чтобы мы могли приземляться в стесненных условиях, летать в переполненном небе Индии», — рассказал он.
Чакраварти отмечает, что доступность и удобство летающих такси станут ключевыми факторами для выхода на зарубежные рынки. Однако он признает, что законодательные ограничения в аэрокосмической сфере могут создавать препятствия из-за протекционистской политики отдельных стран.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.