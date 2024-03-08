Индийская компания ePlane готовит испытания для своего прототипа летающего такси

Названы сроки первого полета индийского летающего такси

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В Индии объявили о планировании испытательного полета для собственного прототипа летающего такси.

Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Индийская компания ePlane готовится к испытательному полету прототипа своего летающего такси e200, который запланирован на осень 2024 года. Разработчики утверждают, что аппарат будет превосходить по скорости традиционные сервисы вроде Uber, однако его стоимость будет выше примерно вдвое.

Основатель ePlane Сатья Чакраварти подчеркивает, что компактные размеры e200 позволяют ему маневрировать в условиях плотной городской застройки и переполненного воздушного пространства. Для обеспечения безопасности пассажиров такси оснащено парашютами и надувными модулями для мягкой посадки в случае аварии.

«Нам пришлось сделать аппарат очень компактным, чтобы мы могли приземляться в стесненных условиях, летать в переполненном небе Индии», — рассказал он.

Чакраварти отмечает, что доступность и удобство летающих такси станут ключевыми факторами для выхода на зарубежные рынки. Однако он признает, что законодательные ограничения в аэрокосмической сфере могут создавать препятствия из-за протекционистской политики отдельных стран.