Инопланетяне могут восхититься красотой египетских пирамид: грузинский астрофизик назвал расстояние, на котором они должны находится для этого

Acta Astronautica: инопланетяне могут увидеть искусственные сооружения Земли на расстоянии 3000 световых лет

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизик из Тбилисского свободного университета Заза Османов провел исследование, направленное на оценку возможностей обнаружения инопланетных цивилизаций с использованием современных технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он начал свою работу, опираясь на шкалу Кардашева, которая классифицирует цивилизации по их уровню технологического развития на три типа.

На основании этой шкалы Османов установил, что человечество находится примерно на уровне 0,72, что едва достигает первого типа. Это означает, что мы еще не в состоянии полностью контролировать и использовать всю доступную энергию нашей планеты. Однако, несмотря на это, мы уже обладаем технологиями, которые позволяют нам создавать сигналы, способные быть обнаруженными другими цивилизациями, сообщает Acta Astronautica.

Османов предполагает, что более развитые цивилизации второго типа, способные потреблять энергию своей звезды, могут быть в состоянии обнаружить искусственные сооружения Земли на расстоянии 3000 световых лет. Для этого им потребуются мощные оптические телескопы с высоким угловым разрешением, аналогичные тем, которыми в настоящее время обладает человечество.

Используя уравнение Дрейка, которое применяется для оценки числа разумных цивилизаций в Галактике, Османов определил, что для того чтобы одна из них находилась на расстоянии, достаточном для обнаружения инженерных сооружений Земли, должно существовать примерно 650 подобных цивилизаций.