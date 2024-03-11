Стресс, тревоги и панические атаки могут сопровождать дыхательную недостаточность: рассказываем, почему

The Sun: нехватка воздуха может указывать на проблемы с сердцем и иные патологии

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Часто мы ассоциируем ощущение дыхательной недостаточности с воспалительными заболеваниями легких или астмой, однако есть и другие причины, объяснила терапевт Сара Джарвис, делая акцент на том, что диагноз должен устанавливаться исключительно врачом.

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В своем интервью для The Sun она поделилась опытом диагностики, когда тяжелая одышка свидетельствовала о серьезных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Доктор пояснила механизм такого явления.

Когда сердце функционирует неэффективно, оно не способно обеспечить органы достаточным количеством кислорода. Этот недостаток замечает мозг и передает сигналы дыхательной системе. Она начинает работать на повышенных оборотах, пытаясь компенсировать дефицит кислорода.

Психолог Киррен Шнак из Оксфорда дополнила, что ощущение дыхательной недостаточности часто возникает в состояниях стресса, тревоги или панических атак. То есть, при нарушениях нервной и психической деятельности.

Во время стресса организму требуется больше кислорода, который направляется к крупным группам мышц. Однако другим тканям и органам его может не хватать, в результате чего человек начинает дышать чаще, чтобы удовлетворить увеличенную потребность.