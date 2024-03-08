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Эффективность этого метода борьбы с туберкулезом достигает 99,99%: российские ученые обнаружили новый способ уничтожения даже спящих клеток этого заболевания

Ученые РФ обнаружили эффективность вспышек желтого света в борьбе с туберкулезом

1:44
Наука

Российские исследователи обнаружили, что вспышки желтого света с длиной волны в 565 нанометров представляют потенциальную эффективную методику для уничтожения туберкулезной палочки и других "супербактерий", которые стойко сопротивляются антибиотикам.

Ученые РФ обнаружили эффективность вспышек желтого света в борьбе с туберкулезом
Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По результатам экспериментов, проведенных в рамках исследования, эффективность предложенного метода достигает впечатляющего уровня в 99,99%.

Для достижения таких результатов использовались комбинация световой терапии с использованием желтого света и дельта-аминолевулиновая кислота, широко применяемая в диагностике и фотодинамической терапии рака. Этот подход позволяет уничтожать даже микробы, находящиеся в состоянии спячки, которые обычно являются особенно устойчивыми к действию антибиотиков. Это открывает перспективы для эффективного лечения не только активных очагов туберкулеза, но и тех, которые могут десятилетиями оставаться неактивными в организме человека, сообщает ТАСС.

Результаты исследования также показали, что использование порфиринов, образующихся в результате воздействия дельта-аминолевулиновой кислоты и желтого света на микробы, приводит к образованию оксидантов, которые эффективно разрушают клетки бактерий или лишают их способности делиться. Это позволяет быстро и эффективно уничтожать микроорганизмы, превышающие 99,9% бактерий в культурах туберкулезной палочки через всего полчаса после начала облучения.

Это научное открытие имеет значительный потенциал для снижения смертности от туберкулеза, который остается одной из основных причин смертности в мире, особенно в условиях появления устойчивых к антибиотикам штаммов этого заболевания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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