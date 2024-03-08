Был размером с современную касатку и охотился на акул: в Марокко обнаружили ранее неизвестного морского динозавра

Международная группа ученых обнаружила в Марокко останки ранее неизвестного динозавра

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из различных стран, включая Университет Бата (Великобритания), Марракешский музей естественной истории (Марокко), Национальный музей естественной истории в Париже (Франция), Южный методистский университет в Техасе (США) и Университет Страны Басков (Испания), совместно обнаружили и описали новый вид хищных морских динозавров в Марокко.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Новый вид, названный Khinjaria acuta, характеризуется своими кинжалообразными зубами, которые были невероятно острыми и предположительно использовались для охоты. Эти динозавры, описанные как огромные ящеры, достигали длины до 8 метров, что делало их сравнимыми по размерам с современными касатками, сообщает Cretaceous Research. Окаменелости животного были найдены в фосфатной шахте к юго-востоку от Касабланки.

Исследователи описали у хинджарии удлиненный череп, развитую челюстную мускулатуру и длинные зубы, похожие на кинжалы. Эти адаптации предполагают, что хищники охотились на крупных акул и других морских ящеров в меловой период, примерно от 145 до 66 миллионов лет назад.

Согласно исследованию, хинджарии относятся к семейству мозазаврид и считаются современными родственниками комодских варанов и анаконд. Эта находка значительно обогатила наше понимание экосистем морских динозавров мелового периода.