Ученые обнаружили высокую степень заболеваемости деменцией у людей, страдающих от эссенциального тремора

Ученые США обнаружили связь между эссенциальным тремором и развитием деменции

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Американской академией неврологии (AAN), выявило значительную связь между эссенциальным тремором и деменцией.

Фото: Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0

В рамках исследования были изучены 222 человека с эссенциальным тремором, чей средний возраст составлял 79 лет. Участники прошли тесты на мышление и память и были разделены на три группы: с нормальными умственными способностями, с легкими когнитивными нарушениями и с деменцией. За период в пять лет исследования участники проходили контрольные осмотры каждые 1,5 года в среднем.

Результаты исследования показали, что 27% участников уже имели или развили легкие когнитивные нарушения. Этот показатель почти вдвое превышает среднюю частоту встречаемости таких нарушений в общей популяции, составляющую 14,5%. Кроме того, 12% участников страдали или развили деменцию, что в три раза выше, чем у общего населения, сообщает "Газета.Ru".

Ученые отмечают, что хотя связь между эссенциальным тремором и деменцией является значительной, это не означает, что каждый человек с тремором обязательно столкнется с деменцией. Они подчеркивают важность дальнейших исследований для более глубокого понимания этой связи и разработки стратегий профилактики и лечения для людей с эссенциальным тремором.