Теперь будет доступна и пользователям устройств на Android: в WhatsApp добавляют новую функцию для удобного общения друг с другом

WABetaInfo: в WhatsApp внедряют функцию создания стикеров из фото на Android

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

WhatsApp внедряет новую функцию, направленную на упрощение процесса создания стикеров прямо внутри приложения.

Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.

В последней бета-версии приложения для Android обнаружен редактор стикеров, который предоставляет пользователям возможность быстро и легко конвертировать любое изображение в стикер.

Этот редактор доступен через меню "Опции", доступное при открытии любой фотографии в чате. После выбора функции "Создать стикер" пользователю предлагается возможность сохранить стикер или отредактировать его перед отправкой в чат, сообщает WABetaInfo.

Эксперты отмечают, что такой подход значительно упрощает и ускоряет процесс создания стикеров, делая его более доступным для пользователей. Хотя ранее эта функция была доступна только для тестирования на iOS, теперь она доступна некоторым бета-тестерам на Android, что свидетельствует о постепенном расширении этой возможности на различные платформы.

Пока нет информации о том, когда эта функция будет доступна в официальной версии приложения на всех платформах.