Заговор инопланетян или высокоразвитая цивилизация?: Ученые раскрывают шокирующие детали о Сфинксе

Ученые заявили, что Большой Сфинкс построен представителями высокоразвитой цивилизации

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые до сих пор дискутируют не только о том, каким образом был создан египетский Сфинкс, но и о времени его возникновения. Имеется ряд аргументов, указывающих на возможность возведения этой статуи значительно раньше, чем обычно считается.

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Директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физики (НИИ ГСГФ) Дмитрий Павлов представил свою точку зрения на этот счет. Он отстаивает теорию о том, что Сфинкс не был создан древними строителями по приказу фараонов, а возможно, представителями высокоразвитой цивилизации.

Широко распространенная среди ученых версия утверждает, что Сфинкс был построен вместе с другими пирамидами на плато Гизы около 4,5 тысячи лет назад. Однако есть аспекты, противоречащие этой теории.

Например, геологи обращают внимание на эрозию вокруг Сфинкса, которая не может быть объяснена простым выветриванием, а представляет собой следы воздействия влаги, и это в значительных объемах. Это подтверждает предположение о возможном возведении его во время дождливого периода, то есть примерно шесть — восемь тысяч лет назад.

В то время египтяне еще не обладали продвинутыми навыками строительства, их знания и умения в различных областях были довольно примитивными.

Из этого следует, что некоторые ученые, включая Павлова, приходят к выводу о возможном вмешательстве инопланетян. Вероятность посещения Земли древними представителями высших цивилизаций обсуждали и некоторые философы, такие как Елена Блаватская.