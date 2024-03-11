Новое исследование: как употребление рыбы может продлить вашу жизнь на 10 лет

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MDPI: 50 грамм рыбы в день уменьшает риск заболеваний сердца и сосудов на 8%

1:57
Наука

Ученые из южноафриканского филиала North-West University (США), совместно с итальянскими коллегами из University of Pavia, провели исследование, которое выявило, что употребление даже небольших порций рыбы может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

MDPI: 50 грамм рыбы в день уменьшает риск заболеваний сердца и сосудов на 8%
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna is licensed under CC BY-SA 4.0

Публикация результатов исследования в научном журнале MDPI показала, что употребление 50 граммов рыбы в день связано с уменьшением риска развития заболеваний сердца и сосудов на 8%.

Предыдущие эпидемиологические данные также указывали на связь между потреблением рыбы и снижением заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, для получения более точного представления был проведен обширный метаанализ, включающий последние результаты проспективных когортных исследований.

Согласно данному обзору, употребление рыбы действительно связано с значительным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, участники исследования, потребляющие более 50 граммов рыбы в день, имели на 8% меньший риск заболеваний сердца и сосудов, чем те, кто потреблял меньшее количество.

Дополнительные анализы также показали, что регулярное употребление рыбы в размере двух-трех порций в неделю также ассоциировалось со снижением риска заболеваний сердца и сосудов.

Рекомендации, вытекающие из этого исследования, подчеркивают важность включения рыбы в рацион питания для поддержания здоровья сердца. Например, употребление двух порций рыбы в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, а ежедневное употребление полной порции рыбы даже на 30%.

Все это подчеркивает важность включения рыбы в рацион питания для поддержания здоровья сердца и сосудов. Однако следует помнить, что эти результаты основаны на наблюдениях, и другие факторы также могут влиять на риск заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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