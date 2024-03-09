Подскажите школьникам: не надо заучивать стихи "про себя", чтение вслух поборет забывчивость

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M&C: чтение вслух улучшает запоминание, но не понимание информации

1:04
Наука

Методики обучения различных предметов рекомендуют использовать чтение вслух как эффективный метод. Уже с начала прошлого века было замечено, что это способствует быстрому запоминанию материала. Однако вопрос о других позитивных результатов данного подхода оставался открытым.

M&C: чтение вслух улучшает запоминание, но не понимание информации
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Недавно канадскими специалистами из Университета Ватерлоо было проведено исследование, посвященное этому вопросу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Memory & Cognition (M&C).

В рамках серии экспериментов ученые задействовали несколько сотен добровольцев. Их исследование подтвердило предыдущие выводы: чтение вслух действительно улучшает запоминание материала по сравнению с тихим чтением.

Однако этот метод не улучшает понимание прочитанного материала. Таким образом, полезно читать вслух, например, формулы, даты, определения и аксиомы. Также полезно вслух повторять стихотворения или список покупок. Однако нет смысла читать вслух целые главы учебников по физике или химии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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