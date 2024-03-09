Подскажите школьникам: не надо заучивать стихи "про себя", чтение вслух поборет забывчивость

Методики обучения различных предметов рекомендуют использовать чтение вслух как эффективный метод. Уже с начала прошлого века было замечено, что это способствует быстрому запоминанию материала. Однако вопрос о других позитивных результатов данного подхода оставался открытым.
Недавно канадскими специалистами из Университета Ватерлоо было проведено исследование, посвященное этому вопросу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Memory & Cognition (M&C).
В рамках серии экспериментов ученые задействовали несколько сотен добровольцев. Их исследование подтвердило предыдущие выводы: чтение вслух действительно улучшает запоминание материала по сравнению с тихим чтением.
Однако этот метод не улучшает понимание прочитанного материала. Таким образом, полезно читать вслух, например, формулы, даты, определения и аксиомы. Также полезно вслух повторять стихотворения или список покупок. Однако нет смысла читать вслух целые главы учебников по физике или химии.
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